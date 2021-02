CAN 2022 de Handball à Laâyoune : L’Algérie et le Polisario vent debout

Le Polisario s’agite contre la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin, prévue en 2022 à Laâyoune et Guelmim. Mercredi, son «ministre de l’Information», Hamada Salma Al-Daf a ainsi condamné l’intention des autorités marocaines d’organiser cette 25e édition de la CAN au Sahara.

Dans une déclaration à l’agence Algérie presse service (APS), relayée par Radio Algérie, le responsable du Polisario s’en est pris au Maroc, l’accusant de tenter, à travers cette manifestation sportive, de «perpétuer le statu quo et de tromper l'opinion publique sur sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental».

Hamada Salma Al-Daf a appelé «tous les pays et organisations internationales à ne pas s'impliquer dans de telles politiques préjudiciables à la tendance africaine à liquider l'occupation dans la dernière colonie d'Afrique». «S'engager dans ce type d'initiative encourage la royaume de persister à violer le droit international», a-t-il ajouté.

Les déclarations du représentant du Polisario interviennent alors que l’Algérie a menacé de boycotter cette 25e édition de la CAN si elle est organisée au Sahara. Cité par des sources médiatiques, Habib Laban, président de la Fédération algérienne de handball (FAH) a ainsi suggéré que les joueurs algériens pourront jouer à Guelmim mais se retireront de la compétition si elle a lieu à Laâyoune.

A rappeler que la 25e édition de la CAN a déjà créé une polémique en Algérie. En 2018, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports Mohamed Hattab avait même convoqué le président de la FAH pour l’auditionner à propos du vote de l'Algérie à la Confédération africaine de handball (CAHB) pour l’organisation de cette CAN dans les villes du Sahara.