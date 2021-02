L’OCP lance le site web de l’Initiative Al Moutmir et diversifie son offre digitale

Le Groupe OCP a annoncé, cette semaine, l’élargissement de son offre digitale au service de l’écosystème agricole, avec le site web de l’initiative Al Moutmir. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le groupe a rappelé que «les solutions digitales qu’offrent les nouvelles technologies se trouvent au cœur du modèle OCP-Al Moutmir».

L’initiative Al Moutmir-OCP propose ainsi un «bouquet digital de pointe qui accompagne l’agriculteur sur toute la chaine de production : @tmar, l’application mobile nationale de conseil agricole gratuit pour tous les agriculteurs à travers le Royaume, le site web Agripedia, véritable référentiel scientifique au service de tout l’écosystème agricole et beaucoup d’autres solutions digitales innovantes», poursuit-on.

La même source affirme qu’ «Almoutmir.ma s’ajoute aux canaux digitaux déjà mis en place par OCP (Facebook, YouTube et call center) en vue de faciliter l’échange avec les agriculteurs et l’ensemble des parties prenantes soucieuses du développement d’une agriculture innovante, créatrice de valeurs, économiquement viable et durable». Il vise à «faciliter le partage et la capitalisation du savoir autour du modèle OCP de développement agricole intégré visant à promouvoir une agriculture prospère et durable avec l’écosystème agricole», note le communiqué.

La nouvelle plateforme est multilingue pour faciliter l’ouverture aux niveaux national, régional et international et enrichir les échanges autour de modèles durables et inclusifs de développement agricole à même de contribuer à la transformation du secteur agricole pour en faire un véritable levier de développement, de création de valeurs durables, inclusif et capable d’attirer la jeunesse, ajoute la même source.

Lancée en septembre 2018, Al Moutmir se présente comme «le modèle OCP de développement agricole intégré», à travers une offre multiservices de solutions innovantes et personnalisées pour mieux accompagner les agriculteurs et surtout les petits.