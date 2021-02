Tinghir : Condamnation en première instance d’une enseignante pour rassemblement non autorisé

L’enseignante Fadila Makhloufi a été condamnée, cette semaine, à deux mois de prison assorti d’une amende de 500 DH. Le tribunal de première instance de Tinghir l’a accusée d’«organisation de rassemblement non autorisé» et d’«incitation à commettre un crime en utilisant des supports électroniques». Dans les faits, la militante avait partagé la vidéo d’un sit-in tenu dans sa ville, en soutien aux manifestants du Hirak du Rif incarcérés.

Dans cette vidéo enregistrée en 2018 et supprimée depuis de la page Facebook de l’enseignante, cette dernière est apparue dans le rassemblement, déclarant devant la caméra son soutien au détenu et journaliste Hamid El Mahdaoui. Avocat au barreau de Marrakech, son avocat Me Brahim Minore a déclaré à Hespress que sa cliente a été inculpée car la police judiciaire a considéré que le contenu de cette séquence ne représentait pas une expression de solidarité aux détenus mais une incitation à commettre un crime, décidant ainsi de la présenter devant le procureur de Tinghir.

Exprimant auprès de la même source son désarroi que la juridiction n’ai «accepté aucune des requêtes présentées par la défense», notamment le visionnage de la séquence en audience, l’avocat a indiqué avoir d’ores et déjà interjeté appel. Il considère que le jugement en première instance «n’est pas basé sur des certitudes factuelles» mais sur des interprétations.