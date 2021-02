Espagne : Un eurodéputé du PP veut une enquête sur les importations agricoles marocaines

L'eurodéputé canarien du Parti populaire (PP), Gabriel Mato a mis en garde ce mardi contre les dommages que le non-respect du paiement des droits de douane sur les importations agricoles en provenance du Maroc. Dans un communiqué relayé par l’agence espagnole EFE, l’élu a rappelé le préjudice causé aux producteurs européens, plaidant pour une enquête pour voir s'il y a une éventuelle fraude dans ce domaine.

Gabriel Mato a rapporté qu'il avait adressé une question écrite à la Commission européenne dans laquelle il faisait écho à la plainte formelle présentée par la coordination des organisations paysannes et d'élevage (COAG) devant l'Office européen de lutte contre la fraude.

Selon le député européen, COAG a mis en garde contre l'existence d'un prétendu réseau frauduleux qui serait utilisé pour se soustraire du paiement des droits de douane sur les importations agricoles marocaines qui atteignent le territoire communautaire via les ports d'Espagne et de France.L'eurodéputé canarien a affirmé que ce type d'action, «en plus d'être un cas de fraude fiscale violant les droits de la communauté, représenterait un grave préjudice pour les producteurs espagnols et français». En ce sens, il a souligné que ces actions «génèrent une concurrence déloyale qui contribue à déstabiliser les marchés et à promouvoir des prix bas, ce qui a un impact direct sur les producteurs communautaires, mettant en danger leur survie».

«Il est plus que nécessaire de mener une enquête et, le cas échéant, prendre des mesures de la part de l'Union européenne», a-t-il plaidé en interrogeant la Commission européenne si elle compte examiner la plainte formelle présentée par COAG et si elle va ouvrir les enquêtes pertinentes pour vérifier si les contrôles nécessaires sont effectués.