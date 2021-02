Rapport provisoire de l’IGF : Les très chers oliviers et table du ministère de la Justice

L’Inspection générale des Finances a publié, il y a quelques jours, un rapport provisoire sur les marchés et les achats effectués par le ministère de la Justice. Un document qui épingle le département pour «absence de critère de références pour l’estimation du coût financier de certains matériels».

En effet, des parties du rapport provisoire, partagées sur les réseaux sociaux, évoquent notamment l’achat d’une «table de réunion» de 12,6 mètres sur 1,4 m avec du bois rouvre et cuir demi fleur de haute qualité à 758 280 dirhams, soit 30 280 dirhams de plus que son prix estimé. Le département a également acheté 5 poubelles en aluminium antitrace avec corbeille intégrée en acier galvanisé d’une capacité de 114 litres à 6 012 DH l’unité, contre un prix unitaire estimé à 3 360 DH et de 5 autres poubelles plus petites à 3 576 DH (prix estimé 2 520 DH).

Pour les mêmes achats datant de 2018, à l’époque où le département était présidé par Mohamed Aujjar (5 avril 2017- 9 octobre 2019), le ministère a également acquis 22 réfrigérateurs de la marque LG, avec une capacité de 334L, à 15 000 dirhams l’unité alors que le prix estimé ne dépasse pas 7 800 dirhams, en plus de 20 télévisions Samsung 55 pouces à 22 200 dirhams l’unité, contre un prix estimé à seulement 10 800 DH.

Les choses deviennent plus intéressantes plus loin, puisque le rapport épingle aussi l'achat de deux oliviers à 36 000 dirhams l'unité, alors que «l'ensemble des arbres achetés ne dépasse pas le prix de 6 240 dirhams (des palmiers Washingtonia mesurant 5 mètres)».

Il semble que le matériel acheté aurait servi pour équiper le nouveau siège de l'Institut supérieur de la magistrature à Salé, conformément à une convention signée en août 2014 par le ministère.

L’IGF pointe aussi la non préparation et la non publication du programme prévisionnel des achats pour l’année 2019. «Le comité d’audit n’a pas reçu ce programme ni les preuves de sa publication dans un journal de distribution national ou au moins sur le portail des appels d’offres dans les délais, conformément à l’article 14 du décret relatif aux marchés publics», fustige-t-elle.

Ces remarques ne sont pas sans rappeler les très chères clés USB achetées par le ministère de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau, des achats épinglés par la Cour des comptes en septembre 2019.