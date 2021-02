Covid-19 : Plusieurs pays européens ne recommandent pas le vaccin AstraZeneca aux personnes âgées

Les autorités sanitaires suédoises ont déclaré, mardi, ne recommander le vaccin anti-covid d’AstraZeneca qu’aux moins de 65 ans. Faute de données scientifiques concernant la manière dont le vaccin développé par le laboratoire suédo-britannique agit sur les personnes âgées, il ne sera administré dans le pays qu’à la tranche des 18-64 ans.

Cette annonce est l’une des plus récentes parmi plusieurs similaires, dénotant que les pays Européens ayant acquis le vaccin optent pour la prudence. En France, la Haute autorité de la santé (HAS) a elle aussi choisi de l’utiliser pour les 18-64 ans seulement, faute de donnée scientifiques suffisantes sur ses effets, son innocuité et son efficacité sur les 65 ans et plus. Fin janvier, l’Allemagne a été le premier pays à décider cette limitation d’âge, à travers un avis de l’Autorité allemande des vaccins relevant de l’Institut Robert Koch.

Des limitations à l’utilisation fixées à 55 et 60 ans

Par prudence, certains pays ont choisi de limiter drastiquement l’âge adulte maximal pour lequel le vaccin suédo-britannique peut être administré. Alors que l’Agence italienne des médicaments (AIFA) a accordé son autorisation à l’utilisation des doses d’AstraZeneca dans le pays, samedi dernier, elle a recommandé de ne cibler que les personnes âgées de 18 à 55 ans au plus.

Dans son avis, l’institution sanitaire a évoqué «un niveau d’incertitude» sur l’efficacité les plus de 55 ans, qui ont constitué un groupe «mal représenté» au cours des différentes phases d’essais. Par ailleurs, l’Italie a préconisé «l’utilisation préférentielle des vaccins à ARN messager chez les sujets plus âgés et / ou plus fragiles». Il s’agit de ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna, proposés désormais dans le pays aux personnes de 65 ans et plus de manière prioritaire.

Mardi, la Pologne a rejoint les pays qui ont eux aussi posé une limitation drastique en termes d’âges pour l’utilisation du vaccin développé par AstraZeneca. En conférence de presse, le premier assistant du Premier ministre Mateusz Morawiecki qui est en charge du programme de vaccination dans le pays, Michal Dworczyk, a indiqué que ces doses ne seraient administrées qu’aux 18-60 ans.

Selon le responsable, cette décision se base sur les recommandations d’experts médicaux d’Allemagne et d’Autriche, qui font partie eux aussi des pays européens où ce vaccin n’est administré qu’aux personnes âgées de 18 à 64 ans.

Pas de vaccins AstraZeneca pour les personnes très âgées sans données scientifiques

Bien qu’AstraZeneca rejette les remises en question sur l’efficacité de son vaccin chez les personnes âgées, il reconnaît que le laboratoire dispose de «moins de données» que d’autres fabricants de médicaments sur cette catégorie. C’est ainsi que l’Espagne, qui attend d’acquérir 8 millions de doses, a entrepris une démarche de limitation préventive encore plus renforcée.

Faute de données scientifiques, le ministère espagnol de la Santé a estimé, de son côté, que pour déterminer si la vaccination des personnes très âgées (80 ans et plus) peut commencer dans le pays, «il sera d’une importance capitale de savoir si le vaccin Oxford/AstraZeneca sera administré pour les plus de 65 ans». Le département a déclaré à El País être encore en train d’étudier les options possibles, en attendant d’acquérir les huit millions de doses promises à Madrid par le laboratoire suédo-britannique.

Si des pays décident de suivre la même décision prise par la Suède, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne ou l’Autriche, cela pourrait impliquer une éventuelle modification de leur stratégie nationale de vaccination, note El País. La décision pousserait aussi à une modification des calendriers de vaccination des groupes prioritairement ciblés.

En dehors de l’Europe, le Maroc fait d’ailleurs partie des pays ayant privilégié, en plus du vaccin de Sinopharm, celui d’AstraZeneca, acquis auprès du Serum Institute of India (SII) qui le développe sous licence britannique, dans sa réponse de gestion de la pandémie. Les personnes âgées font partie des groupes à privilégier dans la première phase de la campagne nationale de vaccination. Mais pour l’heure, les autorités sanitaires du royaume ne se sont pas prononcées sur la validité ou non d’administrer la double-dose du laboratoire suédo-britannique aux séniors.