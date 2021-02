David Govrin : Les Marocains demandent déjà sur les visas pour visiter Israël

Le chargé d’affaire du bureau de liaison israélien a accordé, ces derniers jours, plusieurs déclarations à la presse de son pays, une semaine après son arrivée au Maroc. David Govrin a ainsi assuré qu’«Israël aimerait établir la relation diplomatique complète dès que possible», mais que le gouvernement marocain préfère un «processus graduel».

«Nous essayons d'étendre nos relations bilatérales avec les Marocains dans de nombreux domaines», a-t-il ajouté, dans une interview à Times of Israel, en affirmant que «le potentiel est très élevé». Le média indique que «Rabat ne semble pas discuter publiquement de ses liens complets, bien que le royaume soit désireux d'étendre sa coopération». David Govrin, pressenti pour devenir ambassadeur d’Israël si les relations complètes seront établies, a dit croire que «ces liens informels aideraient à faciliter la reprise des contacts entre les pays».

«C’est beaucoup plus facile que dans d’autres pays arabes du fait qu’au cours des deux dernières décennies, nous avons eu des contacts constants avec la société civile au Maroc. De nombreux représentants de différentes organisations marocaines se sont rendus en Israël.» David Govrin

Le chargé d’affaire a mis en avant le «rôle important» qu’a joué la communauté juive du royaume dans la connexion entre les deux peuples. «Nous ne partons donc pas de zéro. Nous continuons, nous nous développons», lance-t-il en annonçant un déplacement à Casablanca plus tard cette semaine pour y rencontrer la communauté juive.

De perspectives pour le tourisme en attendant les vols directs

Bien que les diplomates israéliens opèrent actuellement depuis un hôtel à Rabat et déménageront bientôt dans des bureaux loués, ils se préparent à une «augmentation spectaculaire» du nombre de touristes israéliens au Maroc. A i24News, David Govrin a confié que les vols entre Israël et le Maroc devraient démarrer dans les deux mois. «Un accord a été trouvé entre les deux pays et nous sommes actuellement en consultation sur les procédures», a-t-il ajouté, en suggérant que le nombre de touristes israéliens au Maroc devrait doubler. «Toutes les compagnies israéliennes ont demandé à opérer des vols vers le Maroc, en plus de la Royal air Maroc, qui a également demandé des vols».

Pour lui, «il n’y a aucun doute que les vols directs entraîneraient une augmentation tangible des mouvements touristiques entre les deux pays». D’ailleurs, le diplomate a précisé, dans un reportage de la page Facebook «Israël en arabe» que les Marocains qu’il a rencontrés jusqu’ici au Maroc l’interrogeaient sur les procédures de visa pour visiter Israël. «Je pense que nous verrons de plus en plus de touristes visiter notre pays», s’est-il félicité, en saluant l’accueil et des réactions des Marocains. «Ils nous disent ‘Hadi Bladkoum’ (c’est votre pays).»

Mardi, le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita s’est entretenu, pour la première fois, avec son homologue israélien Gabi Ashkenazi. Les deux responsables ont convenu de «travailler ensemble pour mettre en œuvre rapidement les accords entre le Maroc et Israël».

Vendredi, Nasser Bourita et le conseiller à la sécurité nationale d'Israël Meir Ben Shabbat, ont convenu de créer des «groupes de travail conjoints» pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans divers domaines.