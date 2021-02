Elections en Catalogne : Vox fait de la haine des musulmans sa principale carte

La Catalogne se prépare à organiser, le 14 février, des élections régionales. Vox s’y prépare à sa manière, puisque la formation a fait de la haine des musulmans, dont une majorité est d’origine marocaine, son principal cheval de bataille pour entrer pour la première fois au Parlement. Sur les réseaux sociaux, les fidèles de Santiago Abascal s’activent pour réclamer un «stop à l’islamisation» de la région.

Face à un tel acharnement, trois grandes organisations musulmanes (l'Union de la communauté islamique de Catalogne, la Fédération du conseil islamique et la Fédération islamique de Catalogne) ont saisi la justice contre Vox, indique ce mercredi El Pais. Les parties plaignantes représentent 90% des musulmans de la région et y contrôlent 330 mosquées, précise la même source.

La campagne de haine orchestrée par Vox s’appuie essentiellement sur des Fake news que le média Maldita, spécialisé dans la vérification des faits diffusés sur le net et par la presse, a démasqué dans un article publié hier. «Non, il n'y a aucune preuve que "les musulmans du Maroc vivent de 80% des prestations sociales". C'est un chiffre inventé», a-t-il précisé. Il répond ainsi à un message lancé sur les réseaux sociaux, probablement par un membre de Vox et visant la communauté marocaine. Pour sa part, le réseau social Twitter a dénoncé aussi cette stigmatisation des musulmans en bloquant, jeudi dernier et pendant une semaine, le compte officiel du parti d’extrême droite.

Malgré les protestations et les condamnations en Espagne et ailleurs, Vox gagne du terrain en Catalogne. La formation est accréditée de 5,1% des voix aux élections du 14 février, selon les résultats d’un sondage. Un capital à même de lui permettre d’entrer pour la première fois au Parlement de la région. Sa tactique d’agiter la peur du musulman s’avère, malheureusement, payante notamment auprès de l’électorat opposé à la séparation de la Catalogne de l’Espagne et qui n’est pas catalan de souche. Pour mémoire, Vox a organisé de grandes manifestations dans la région contre l’indépendance de la région.