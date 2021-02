Langue arabe : L'Espagne lance une nouvelle plateforme de ses programmes linguistiques

Le ministère espagnol de l'éducation et de la formation professionnelle a lancé un nouveau portail comprenant toutes les informations sur des Programmes linguistiques développés avec la collaboration de quatre pays, dont le Maroc, et bénéficiant à quelque 60 000 élèves chaque année.

Parmi ces programmes figure celui de l'enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine, financé par le gouvernement marocain à travers la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger et réalisé en collaboration avec l'ambassade du Maroc en Espagne, indique, mardi, le ministère espagnol dans un communiqué.

Bien qu'il s'adresse principalement aux élèves d'origine marocaine, le programme est ouvert à ceux qui sont intéressés par l'apprentissage de la culture et de la langue arabe. Il a été lancé lors de l'année scolaire 1994-1995 dans la Communauté autonome de Madrid et est actuellement enseigné dans 354 écoles primaires et secondaires de 11 communautés autonomes, avec plus de 7 100 élèves.

La plateforme contient également le programme d'éducation bilingue, réalisé en collaboration avec le British Council, le programme Bachibac, créé en 2008 dans le cadre d'un accord avec le gouvernement français et le programme de langue et de culture portugaises est développé en collaboration avec l'ambassade du Portugal par l'intermédiaire de l'Institut Camões.