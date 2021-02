Algérie : Boukadoum aborde la question du Sahara avec son homologue néerlandais

Le ministre algérien des Affaires étrangères a abordé, mardi 2 février, la question du Sahara occidental avec son homologue néerlandais. «Heureux de l'appel téléphonique et des consultations constructives d'aujourd'hui avec M. Stef Blok, ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, sur les questions bilatérales et multilatérales d'intérêt mutuel, notamment la Libye, le Sahara occidental, le Mali et le Sahel», a indiqué Sabri Boukadoum sur son compte Twitter.

