Maroc-Israël : Premier entretien entre Bourita et Ashkenazi

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, a eu un entretien avec Nasser Bourita, ce mardi 2 février. «Nous avons convenu de travailler ensemble pour mettre en œuvre rapidement les accords entre le Maroc et Israël. Nous avons également discuté du renforcement de la coopération bilatérale ainsi que des questions régionales», a écrit le chef de la diplomatie de Tel-Aviv sur Twitter.

I had a warm and friendly first conversation today with my Moroccan counterpart, Mr. Nasser Bourita. We agreed to work together to rapidly implement the agreements between Morocco & Israel. We also discussed increasing bilateral cooperation as well as wider regional issues. pic.twitter.com/1zWjmlz6MO