«Maroc, où vas-tu ?», premier livre de Nihed El Baroudi né d’un «carnet de voyage» casablancais

Votre livre est une série de chapitres entre le croisement de la chronique et du journal intime. Pourquoi avoir opté pour ce format ?

Au départ, ce n’était pas un livre, mais plutôt un carnet de voyage. J’aimais beaucoup discuter avec «moul taxi». J’ai développé une véritable passion que je n’avais jamais eue avant de venir à Casablanca, dans le cadre de mon cursus à Sciences Po Bordeaux. L’idée de commencer à prendre des notes m’est venue naturellement comme après avoir eu trois conversations simultanées avec des taxis, qui m’ont profondément marquée. Je me suis dit que contrairement au stéréotype, les chauffeurs ne racontent pas que des choses impertinentes, des discussions de cafés du Commerce. J’ai lu quelques extraits à des amis en leur disant «peut-être j’en ferai un livre, un jour». On était en octobre 2016. Ils ont adoré l’idée et les extraits et m’ont encouragée à aller au bout de ce projet.

Ce livre jongle, en effet entre un journal intime et chronique comme vous dites. Le but étant de rendre sa lecture accessible à un maximum de lecteurs. La marge de manœuvre y est réduite pour moi en tant qu’auteure, dans la mesure où je raconte les faits tels qu’ils se sont déroulés, contrairement au roman.

Chaque conversation est précieuse à mes yeux, car elle immortalise un moment, un quotidien que j’ai eu la chance de vivre. Il me semblait nécessaire de retranscrire ces paroles pour leur donner une seconde vie. Pour que mes neveux et mes nièces puissent connaître le quotidien du pays de leurs grands-parents.

Ce livre évoque particulièrement vos conversations avec les chauffeurs de taxi de Casablanca et vos rencontres avec les passagers. Que symbolise pour vous la métropole ?

Je pense que si j’y avais vécu plus jeune ou plus âgée à Casablanca, certains aspects de la ville ne m’auraient pas attirée ou marquée de la même manière que cela s’est fait. J’ai atterri à Casablanca au bon moment, prête à l’affronter. Je pense que la vie est une question de timing et que j’ai appris à aimer cette ville, ses gens et ses conversations.

Je suis née dans le Var, en France. Mes parents sont originaires de l’Oriental, dans un environnement bien différent de celui d’une grande ville comme Casablanca. D’ailleurs quand j’ai annoncé à mes parents que je m’y installais, mon père n’était pas serein. Il m’a dit que si je réussissais à vivre à Casablanca, je réussirais toutes les épreuves de la vie !

J’appréhendais énormément Casablanca. C’est ce que j’évoque au début de l’ouvrage. Pollution, harcèlement de rue, froid dans les maisons… Malgré ces côtés négatifs, j’ai découvert une facette insoupçonnée (pour les non-casaouis) de la ville blanche et je suis tombée amoureuse de Casablanca. Je m’y suis tellement attachée que je compte les jours pour pouvoir y revenir.

Pendant combien de temps avez-vous réfléchi à faire ce livre avant de vous lancer ?

J’ai commencé mon carnet de voyage en septembre / octobre 2016. Je suis rentrée en France entre temps, pour la suite de mes études, donc le projet n’a été concrétisé qu’en 2020. L’idée de faire le livre a été spontanée. Je voulais donner une voix à tous ces taxis et à tous ces passagers que j’ai eu la chance de rencontrer. Je voulais immortaliser leurs récits.

En ayant vécu à Casablanca, j’ai eu une chance inouïe de vivre dans le pays de mes parents et c’est peut-être une opportunité que mes nièces pourraient ne pas avoir. Donc, j’ai écrit aussi avec la nécessité de transmettre ce vécu à mes proches.

Tout le monde peut se retrouver dans ce livre : la casaouis, les MRE, les franco-marocains ou encore les touristes. Il parlera à tout le monde, mais pas de la même manière. Tout dépendra de la relation avec le pays, le vécu et la curiosité.

Comptez-vous faire suivre ce livre par une deuxième série, qui aborde des récits qui n’ont pas été inclus ici ?

J’aimerais avoir la chance de le faire. Mais pour cela, il faudrait que je retourne à Casablanca ! Je ne sais pas encore quel titre je pourrais lui donner, mais pour ce premier ouvrage, je me suis inspirée de la simple expression «où vas-tu ?» (fin ghadi), que nous utilisons beaucoup dans notre langage quotidien.