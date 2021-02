Mantes-la-Jolie : Une action commune des musulmans et catholiques pour les démunis

120 bénévoles membres des communautés musulmane et chrétienne à Mantes-la-Jolie ont joint leurs efforts, samedi, pour organiser une collecte de denrées alimentaires auprès des supermarchés, au bénéfice des plus pauvres. Cette action est organisée chaque année depuis 17 ans par la paroisse et la grande mosquée de la ville, pour «distribuer entre deux et quatre tonnes d’alimentation», a rapporté Le Parisien.

En temps de crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, avec ses impacts économique et social, l’initiative a joui d’un intérêt exceptionnel. «Alors que certains font tout pour diviser les Français, d’autres, au contraire, s’unissent pour le bien commun», indiquent des médias de l’Hexagone. «La crise sanitaire vécue actuellement a fait basculer énormément de nos concitoyens dans la misère et la pauvreté. Ils viennent s’ajouter aux nombreux précaires déjà existants», ont déclaré les initiateurs au site d’information Actu.

Pour Le Parisien, cette opération «relève une fois de plus le rôle joué par les associations cultuelles et les lieux de culte dans la crise sociale qui frappe les plus fragiles». Elle rappelle aussi la mobilisation exceptionnelle de ces structures, depuis le premier confinement, où des distributions de repas ont déjà été organisées.

«A Trappes, Limay ou encore Mantes-la-Ville, les mosquées sont en première ligne pour l'aide aux plus démunis, distribuant, pour celle de Mantes sud, jusqu’à une tonne de repas par jour.»

Il s’agit ainsi d’un acte collectif traduisant «l’union au service de tous ceux qui ont besoin d’aide, peu importe leur religion».