Espagne : La justice saisie de l’attaque du consulat du Maroc attribuée au Polisario

Le parquet général de Valence a décidé d’enclencher une action pénale, à la suite de l’attaque contre le consulat du Maroc, le 15 novembre 2020, attribuée à des membres du Polisario en Espagne. L’action judiciaire donne suite à une plainte déposée par l’avocat Me Mourad Elajouti. Egalement vice-président du Club des avocats au Maroc, ce dernier a dénoncé des faits qui portent atteinte «à l’inviolabilité, à l’intégrité et à la dignité» de la représentation diplomatique, a rapporté Medias24.

Des investigations pénales ont ainsi été «transmises au tribunal de grande instance de Valence, afin que le tribunal correspondant puisse à son tour engager la procédure pénale en temps opportun», a indiqué une lettre du parquet de valence, datée du 18 janvier, selon la même source. De ce fait, il s’agira d’«élucider l’existence d’un possible ‘délit de dommages-intérêts et / ou d’un délit commis à l’occasion de l’exercice des droits fondamentaux». L’avocat au barreau de Casablanca a notamment invoqué «les articles 605 et 606 du Code pénal espagnol», incriminant «expressément les attaques contre les locaux diplomatiques officiels».

En novembre de l’année passée, des séparatistes du Polisario se sont introduits dans le siège du consulat, en marge d’un sit-in. Ils ont également retiré le drapeau du Maroc, placé au-dessus du portail, en tentant de mettre celui de leur mouvement. Les faits ont fait réagir la représentation diplomatique marocaine en Espagne, qui a fermement condamné ce qui s’est passé. Le gouvernement autonome de Valence lui a emboîté le pas en condamnant un usage «contraire à la loi, qui porte atteinte aux Conventions de Vienne et qui affecte directement l’inviolabilité et la dignité du siège consulaire».