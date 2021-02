Maroc : La Fédération des parents d'élèves critique le bilan de l'enseignement en alternance

La Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Maroc (FNAPEM) a critiqué, dimanche, le bilan de l'enseignement en alternance. Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion de son bureau national, la FNAPEM a d’abord salué les efforts entrepris par le ministère de l’Education nationale pour la reprise des cours après le confinement, ainsi que l’application du protocole sanitaire pour les établissements scolaires dans toutes les régions.

Cependant, la fédération a dit relever plusieurs problématiques ayant accompagné les cours pour l’année scolaire en cours, surtout pour le volet pédagogiques. Ainsi, elle pointe du doigt l’absence de directives précises et uniformes pour accompagner l’option d’enseignement en alternance pour les différents niveaux, ce qui a impacté négativement la conclusion des cours prévue pour la fin du premier trimestre.

Le communiqué évoque aussi «l’absence de cadres pédagogiques accompagnant l’apprentissage et le rythmes de certaines matières», ainsi que «la problématique du suivi de l’assimilation des cours et des examens chez les élèves ayant choisi l’enseignement à distance». L’instance critique également «l’absence de l’égalité des chances entre élèves à cause de la multiplication des formules d’enseignement dans l’école marocaine publique et privée».

«Les membres du bureau national ont ainsi exprimé leurs préoccupations quant à ces problématiques et leurs répercussions sur la qualité d’enseignement chez les élèves, en appelant le ministère à mettre en place des actions pour pallier à ces problématiques et rassurer les parents d’élèves inquiets quant à l’avenir de leurs enfants», conclut le communiqué.