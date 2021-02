Les Lions de l'Atlas grimpent à la 20e place du Futsal World Ranking

La sélection marocaine de futsal continue son ascension, passant de la 21e place au 20e rang mondial. Selon la Fédération royale marocaine de football, qui cite le dernier classement Futsal World Ranking reconnu par la Fifa, les Lions de l’Atlas se placent toujours à la première position au niveau africain.

