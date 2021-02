Le chargé d'affaires de l’ambassade US félicite le Maroc pour le lancement de sa campagne de vaccination

Le chargé d'affaires de l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, David Greene a félicité le roi Mohammed VI pour le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 dans une lettre envoyée lundi. «C'est avec le plus grand respect que je présente mes chaleureuses félicitations pour le lancement de la campagne de vaccination contre le SRAS-CoV-2, la première grande campagne nationale en Afrique», a écrit le diplomate.

بعث القائم بالأعمال الأمريكي ديفيد غرين اليوم رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس. 1/3 pic.twitter.com/uxs0LwAWiG — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) February 1, 2021

«Compte tenu des pressions et des défis mondiaux pour faire face à la pandémie, je salue la persévérance et la solidarité exceptionnelles du gouvernement et du peuple marocain», lit-on dans la lettre publiée sur Twitter.

Pour mémoire, le Maroc a lancé la semaine dernière sa campagne de vaccination contre le coronavirus, en s'appuyant sur les vaccins AstraZeneca et Sinopharm. Elles sont 200 081 personnes qui ont reçu le vaccin contre Covid-19 jusqu’à lundi.