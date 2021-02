Le consulat du Maroc à Montréal ferme temporairement à cause de la Covid-19

Le Consulat général du Maroc à Montréal ferme ses portes jusqu’au 11 février, avec une reprise en présentiel prévue vendredi 12 février, à cause de la «détection d’un cas positif de la Covid19 dans les rangs de son personnel».

«Afin de respecter les directives et protocoles sanitaires au Québec, les portes du Consulat général seront fermées provisoirement», pour «permettre le dépistage de l’ensemble du personnel et l’obtention des résultats y afférant, et l’observation de la période d’isolement exigée par les autorités sanitaires québécoises», a indiqué un avis publié lundi par la représentation consulaire.

Par ailleurs, cette dernière indique qu’elle prendra attache avec les ressortissants marocains résidant au Canada et ayant des rendez-vous programmés pour cette période, afin de convenir de nouvelles dates.

Pour les cas urgents, des numéros et des adresses mail ont été mis à la disposition, notamment pour les services de carte nationale d’identité électronique (4389224477), l’immatriculation consulaire et passeports (5148030566), le service notarial (4383682280 ; [email protected]) et la permanence (5149328454 ; [email protected]).