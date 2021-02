Avec «Casablanca» de Charaf Tajer, New Balance lance une nouvelle version inspirée du Maroc

La marque «Casablanca» du Franco-marocain Charaf Tajer continue d’innover, dans le cadre de sa collaboration avec l’équipementier sportif américain New Balance, en lançant le «Casablanca x New Balance "237"». Il s’agit d’une version «épurée du "327"», lancée l'année dernière, rapporte Input Mag.

«Casablanca a fait ses débuts avec son New Balance "XC-72" lors de son défilé de la semaine de la mode virtuelle en janvier», rappelle le média, en précisant qu’avant que ce produit n'arrive dans les magasins, un autre est déjà annoncé.

La même source décrit des sneakers dans lesquels la marque parisienne de Charaf Tajer «opte pour un imprimé de carreaux marocains imbriqués, qui est fidèle à ses racines, au lieu d'une semelle extérieure en forme de pieuvre qui s'étend jusqu'à la chaussure».

«Moins agressifs», avec «un mélange plus luxueux de cuir perforé et de daim, tandis que les modèles de base utiliseront ce dernier matériau avec du mesh et de la toile», le Casablanca 237 est «un peu moins audacieux que le 327 et le prochain XC-72». Cependant, il «impressionne toujours le penchant de la marque pour les tenues décadentes des clubs de tennis».

Si la version basique du «Le 237 de New Balance» devrait sortir le 6 février pour 85 $, le «Casablanca x New Balance "237"» sera proposé à un prix plus élevé et sortira quelque temps après.