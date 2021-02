«Tower of Koutoubia Mosque» de Winston Churchill mis aux enchères par Angelina Jolie

Le tableau «Tower of Koutoubia Mosque», peint par l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill en 1943, est vendue par l'actrice hollywoodienne Angelina Jolie, a rapporté Associated Press. L’œuvre, qui était un cadeau de Churchill au président américain Franklin D. Roosevelt est vendue le mois prochain avec un prix entre 1,5 million de livres à 2,5 millions de livres (2,1 millions de dollars à 3,4 millions de dollars).

Le tableau montre la mosquée de Marrakech au coucher du soleil et a été achevé après la Conférence d'Anfa à laquelle a assisté Churchill aux côtés de Roosevelt. Les deux dirigeants s’étaient dirigés de Casablanca à Marrakech.

En mars 2021, un autre tableau que Churchill a peint à Marrakech sera vendu aux enchères au Royaume-Uni pour la première fois. C’est la société de vente aux enchères internationale Christie's London qui organisera une vente aux enchères pour le «Scene at Marrakech, circa 1935». Cette œuvre a une valeur estimée entre 300 000 £ (environ 404 000 $ US) et 500 000 £ (environ 673 000 $ US).