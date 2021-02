Algérie : Les islamistes du MSP se font à nouveau l’avocat du Polisario

Le divorce entre les islamistes de Saad-Eddine El Othmani et le leurs «frères» algériens du Mouvement de la Société pour la Paix, se précise. Le communiqué publié, ce dimanche, à l’issue des travaux de la session ordinaire du «conseil de la Choura» du MSP a dépassé la ligne anti-Maroc tracée par les partis gouvernementaux pour reprendre fidèlement les positions exprimées par les généraux.

La formation appelle ainsi «l'autorité à renforcer et à activer le rôle diplomatique afin de protéger les positions établies de l'Algérie face aux nouvelles contraintes régionales aux frontières Sud, Est et Ouest afin de donner à l’Algérie la possibilité de choisir des alliances au service des politiques, économiques, sécuritaires et ses intérêts», lit-on dans le communiqué. Le MSP a également condamné le processus de «normalisation avec l'entité sioniste usurpatrice (…) parce qu’il représente de réels dangers pour la sécurité et la stabilité de la région».

«Le Sahara occidental est une question de décolonisation, et qu'elle ne doit pas faire l’objet de troc, et que l'autodétermination est une solution légitime et réaliste selon les résolutions des Nations unies.» MSP

Un appel conforme à celui lancé, publiquement en décembre dernier, par le secrétaire général du parti islamiste. Lors de son intervention à une conférence consacrée à «l’Algérie et les défis étrangers», Abderrazak Makri a plaidé pour «l'autodétermination du peuple sahraoui conformément aux résolutions des Nations unies», et s’est félicité ensuite du soutien du pouvoir algérien «aux frères sahraouis».