Désintox : L’UA a-t-elle voté une résolution pour attaquer tout pays qui occupe un Etat africain ?

Comité Technique Spécialisé sur la Défense, la Sureté et la Sécurité de l'UA en 2019

Coup de semonce depuis l'Union africaine à l'attention du Maroc ? C'est en tout ce que laisse penser la presse algérienne et les médias du Polisario. A l’issue de la 3e réunion extraordinaire du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité (CTSDSS) de l'UA, tenue le 30 janvier à distance, une résolution adoptée par les participants menacerait le Maroc.

Dans des déclarations à l’Agence algérienne de presse, le président de la délégation du mouvement séparatiste, a affirmé que les ministres de la Défense de l’UA «se sont mis d’accord à l’unanimité pour le recours à la force militaire contre tout Etat qui occupe un autre Etat en Afrique». «Ils ont mis l’accent également sur la nécessité pour les pays africains de respecter les frontières héritées à la veille de l'indépendance. Ce qui a constitué un autre revers pour les ambitions expansionnistes du Royaume du Maroc dans la région», s’est-il félicité.

Or, une visite sur le site de l’Union africaine consacré à la sécurité en Afrique apporte un sérieux démenti aux propos tenus par le responsable du Polisario. Le communiqué sanctionnant la réunion du 30 janvier ne fait pas mention de la prétendue «résolution» diffusée par le Polisario et l’APS. Il est lieu de noter que la 3e session extraordinaire du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de l’UA a été consacrée à l’adoption de la doctrine sur «les Opérations de Soutien à la Paix (OSP)» de l’organisation continentale.

Le Front veut à tout prix impliquer l’UA dans sa guerre contre le Maroc

Ainsi les participants ont demandé «d'envisager un examen complet de la doctrine de l'UA sur les Opération de Soutien à la Paix tous les 10 ans afin de vérifier également les progrès réalisés dans sa mise en œuvre en vue de faciliter sa mise à jour dans la prise en charge de la gestion des nouveaux conflits émergents», lit-on dans le document.

La Déclaration a également abordé la création de «la force africaine en attente». La FAA est un corps de maintien de la paix, prévue dans l’Acte constitutif de l’UA, et composée de cinq brigades mais dont le lancement à été repoussé à maintes reprises. Des considérations financières et politiques empêchent sa mise en œuvre.

Cette nouvelle infox met en relief l’obsession du Polisario à impliquer les pays de l'UA dans sa guerre contre le Maroc. En octobre, son «ministre des Affaires étrangères» a annoncé que «face à l'obstruction marocaine et à l'incapacité de la MINURSO à imposer à l'occupation marocaine le respect de ses engagements signés dans le plan de règlement», son mouvement «recourra à l'usage du droit de légitime défense en concluant des accords de défense mutuelle, droit reconnu par le droit international et la charte fondatrice de l'union africaine».