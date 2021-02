Mediterrania Capital Partners cède ses parts dans le capital de Cash Plus

Mediterrania Capital Partners, société de capital-investissement a annoncé, la semaine dernière, la vente de sa participation restante dans Cash Plus, société spécialisée dans le transfert d'argent au Maroc, à un groupe de family offices marocains.

Dans un communiqué, l’entreprise spécialisée dans les investissements de croissance pour les PME et les entreprises de taille moyenne en Afrique du Nord et dans les pays subsahariens, a rappelé qu’au cours des quatre ans et demi de mandat de Mediterrania Capital, les revenus annuels de Cash Plus ont quadruplé tandis que l'EBITDA a été multiplié par six.

Le communiqué rappelle qu’en juillet 2014, Mediterrania Capital Partners est entré dans le capital de Cash Plus, fondé dix ans auparavant, en acquérant une participation de 49%. «L’investissement visait à soutenir les plans d’expansion agressifs de la société et à lancer de nouveaux produits et services, élargissant ainsi considérablement son portefeuille et sa clientèle», explique l’entreprise. Celle-ci affirme aussi avoir «aidé Cash Plus à obtenir une licence de paiement de la Banque centrale marocaine», entre autres.

La même source rappelle qu’en mai 2019, Mediterrania Capital Partners a cédé une partie de sa participation dans Cash Plus au Groupe Richbond.