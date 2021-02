Un événement sur les juifs du monde arabe par l’IMA en automne, avec la participation du Maroc

L’Institut du monde arabe (IMA) prépare, pour l’automne prochain, un grand évènement sur l’histoire des juifs d’Orient et dans le monde arabe, une première mondiale où le Maroc occupera «une place imminente», a annoncé son président, Jack Lang.

Il s’agit d’une exposition sur l’histoire plurimillénaire des juifs d’Orient et dans le monde arabe. Une première au niveau mondial, a-t-il confié dans un entretien à la MAP.

Pour assurer pleine réussite à ce grand évènement, l’IMA a sollicité «un très grand nombre de pays» pour lui prêter des œuvres, des documents et des vestiges de toute première qualité. «Il va de soi, évidemment, que le Maroc sera très présent à l’intérieur de cet évènement sur l’Histoire des juifs. On sait à quel point le judaïsme marocain est un judaïsme original, singulier et a profondément marqué la culture et la vie marocaine», a souligné Jack Lang.

«Le Maroc est une exception. Je me réfère au fameux préambule de la Constitution marocaine où il est rappelé que le Maroc revendique parmi les différents héritages, l’héritage hébraïque», a-t-il ajouté, en rappelant l’annonce par le roi Mohammed VI de la création à Fès d’un musée du judaïsme ainsi que les nombreux chantiers de restauration et de préservation du patrimoine juif au Maroc.