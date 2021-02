La coopération muséale au cœur d'entretiens le Maroc et le Japon

Le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi a eu des entretiens avec l'ambassadeur du Japon au Maroc, Shinozuka Takashi, pour explorer les pistes de coopération muséale entre le Japon et le royaume.

Les sujets évoqués lors de cette rencontre ont porté sur l’opportunité de l’organisation d’expositions au Maroc et au Japon, la possibilité d’accompagnement dans la digitalisation des dispositifs muséaux et les futures célébrations entre les deux pays, indique lundi la FNM dans un communiqué.

Les discussions ont également porté sur le projet de construction d’un centre destiné à l’initiation et à la formation aux métiers des musées : préservation, conservation et restauration plus particulièrement en direction du personnel des musées africains, précise le communiqué.

«Les deux pays entretiennent une relation forte dans plusieurs domaines qui s’illustre par une longue amitié entre les deux familles régnantes et une histoire commune», a souligné Shinozuka Takashi à cette occasion.

Ces entretiens interviennent dans le cadre des échanges entrepris depuis plusieurs mois avec les Ambassadeurs des pays accrédités à Rabat, rappelle la Fondation nationale des musées.