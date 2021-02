La décharge provisoire de Casablanca attend le feu vert de la commune Al Majjatia 

Alors que Casablanca se prépare à mettre fin à la catastrophe environnementale de la décharge de Mediouna, l’espace sis la commune Al Majjatia Oulad Taleb qui doit la remplacer provisoirement est fin prêt pour recevoir les déchets de la capitale économique. Toutefois, la présidence de cette commune rurale a mis certaines conditions qui pourraient empêcher une ouverture prochaine.

Des sources au sein de la wilaya de Casablanca, citées par Hespress, ont confié que la commune, affiliée à la province de Médiouna, refuse encore d’autoriser cette nouvelle décharge, qui n’attend plus que sa mise en service. Les mêmes sources ont révélé que l’installation a été équipée de divers équipements avec la nomination d'un personnel chargé de la sécurité privée.

Mais le président de la commune a exigé, dans une lettre aux autorités casablancaises, que celles-ci respectent un certain nombre de points. Selon le document examiné par le média, l’élu considère que ce grand projet «n’a pas été préparé conformément à ce qui était mentionné dans l'accord conclu», dénonçant au passage la non-réception d’un ensemble de documents par la commune. Les mêmes sources ont exprimé leur mécontentement face aux doléances de la commune, d’autant plus que le terrain est prêt et que son ouverture ne peut pas attendre plus longtemps.

La commune de Casablanca mise sur cette nouvelle décharge pour contribuer à résoudre le problème des déchets en l'attente de l'achèvement de la nouvelle décharge, qui sera construite sur une superficie de 24 hectares. La décharge provisoire d'Al Majjatia, adjacente à l'actuelle de Mediouna qui devait être fermée depuis quelques années, sera opérationnelle pendant une période de trois ans, et sa superficie s'étend sur 11 hectares.