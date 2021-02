Football : Abdessalam Ouaddou victime de racisme et de fausses informations

Abdessalam Ouaddou, ancien international marocain et entraîneur / DR.

Ancien Lion de l’Atlas et aujourd’hui entraîneur, Abdessalam Ouaddou a démenti, dimanche, une rumeur selon laquelle il aurait recommandé à l’attaquant du Mouloudia Club d’Oujda, Adam Ennafati, de ne rejoindre ni le Raja ni le Wydad. Pour lui, l’information relayée par une site sportif «n’est pas vraie».

«Il y a plusieurs grands clubs Marocains qui voulaient Adam Ennafati et j’ai discuté avec son père lahyrahamou pour qu'il reste jusqu’à la fin de saison avec moi, afin de m’aider. Après ma séparation avec le MCO, j’ai dit : que j’espérais qu’il termine la saison avec le MCO et faire son choix en fin de saison», a souligné sur Facebook l’ancien international marocain.

«J’ai trop de respect pour le Raja et le Widad, deux grands clubs en Afrique, ainsi que leurs supporters parmi les meilleurs au monde pour pouvoir me permettre ce genre de comportement», a par ailleurs déploré Ouaddou en renvoyant les internautes vers la vidéo de sa déclaration. «Ainsi va la vie dans un pays bouffé par la corruption pour écrire des calomnies», a-t-il estimé.

Depuis son départ précipité du MCO, Abdessalam Ouaddou a été pris à partie, notamment via Internet avec des attaques racistes. Dimanche aussi, il a indiqué en avoir fait les frais en recevant des photomontages. «Le racisme existe bel et bien dans notre pays malgré la majorité du peuple marocain ouvert d’esprit, accueillant et cela depuis des siècles, il persiste malheureusement des comportements racistes d'un autre siècle de gens qui ne respectent pas la dignité humaine», a-t-il déploré.

«Ce comportement ne représente en aucun cas les valeurs ancestrales de notre pays, je condamne cette ignorance du respect de la dignité humaine.»

Revenant sur sa situation avec le club oujdi, Abdessalam Ouaddou a souligné être venu «avec beaucoup de motivation pour aider à la professionnalisation du club», mais que «l’extrême situation financière du club» n’a pas permis la mise en œuvre du projet.