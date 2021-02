Maroc : Le gouvernement interrogé sur le maintien de la fermeture des hammams

La question de la fermeture des hammams et de l'exclusion de leurs professionnels de tout soutien du gouvernement est arrivée au parlement. Ainsi, le député parlementaire Rachid Hammouni a adressé une question écrite au chef du gouvernement Saadeddine El Othmani.

Dans sa question, l’élu du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a rappelé qu’une partie de la société qui gagne sa vie des activités liées aux hammams souffre en raison de la fermeture de ces lieux, du fait de l'application des mesures de précaution approuvées par les autorités compétentes. Il a ajouté que cela intervient à un moment où «ce groupe n'a bénéficié d'aucune mesure et aide pour le soutenir financièrement, à l'instar de ce qui a été fait dans d'autres secteurs».

Pour Rachid Hammouni, les propriétaires de bains maures fermées souffrent aussi d’une «aggravation de crise sociale et financière, d'autant plus qu'il y a des préfectures et des régions qui connaissent une amélioration en termes d'indicateurs de propagation de l'épidémie». L’élu a ainsi interrogé le chef du gouvernement sur les raisons du maintien de la fermeture de ces lieux, rappelant «qu'aucun foyer épidémiologique n'y a été enregistré», ainsi que sur «les mesures qui seront prises pour soutenir les travailleurs de ce secteur».