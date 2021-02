Comment les nominés au Prix Nobel sont sélectionnés ?

Au lendemain des révélations de Reuters sur les premiers noms de la liste des nominés au Prix Nobel de la paix, dont Zineb El Rhazoui et Aminatou Haidar, les interrogations ont porté sur les parties ayant proposé leurs noms. Plusieurs personnes ou instances sont éligibles à déposer des noms auprès du comité du Prix, qui se réunit ensuite pour faire une nouvelle sélection (short list) à partir de ceux qui leur sont soumis.

Des parlementaires du monde entier peuvent déposer une nomination, de même que des professeurs de sciences politiques, d’histoire et de relations internationales, ainsi que d’anciens lauréats. Jusqu’à ce stade, ces dépôts de nominations n’impliquent aucune approbation du comité Nobel. En revanche, ce dernier doit garder le secret pendant 50 ans sur la qualité et les identités des auteurs des propositions. De leur côté, ils ne sont pas interdits de déclarer publiquement en être les auteurs et de défendre leur choix.

Les nominations peuvent parfois étonner ou choquer. Dans les archives de l’Académie, on apprend par exemple qu’en 1939, Adolph Hitler s’est retrouvé lui aussi sur la liste des nominés au Prix Nobel de la paix, à l’initiative d’un parlementaire social démocrate suédois.

Did you know that Adolf Hitler was actually nominated for the Nobel Peace Prize in 1939? In the archives of the Norwegian Nobel Institute, we find the story about what happened.#AdolfHitler #NobelPeacePrize https://t.co/NjobS3YOSx — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 31, 2021

Avant Hitler, Benito Mussolini a été nominé en 1935 par des universitaires français et allemands, quelques mois avant l’invasion de l'Ethiopie par l’Italie fasciste.

Anyone can be nominated.



In 1935, Italian dictator Benito Mussolini was proposed, ironically, by German and French academics mere months before his country invaded Ethiopia.



It’s been a bit of an outlier since then really. https://t.co/fhLiEZSok7



#NobelPeacePrize — Bernie's Tweets (@berniespofforth) January 31, 2021

Après que la liste des nominations proposées est bouclée le 31 janvier, le Parlement norvégien élit un comité composé de cinq membres, dont des professeurs d’université experts dans les domaines ayant une incidence sur le prix. Avec l’Académie du prix, ils travaillent par listes successives. Ils commencent par une première sélection où sont retenus une vingtaine de candidats.

L’objectif est ensuite que le ou les lauréats soient désignés en bénéficiant de l’unanimité, plus rarement de la majorité simple. Leurs noms sont dévoilés en octobre et la cérémonie de remise du prix est prévue en décembre.