Accords d’Abraham : Jared Kushner et Avi Berkowitz nominés pour le prix Nobel de la paix

Jared Kushner lors de la signature des accords entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis / DR

L’ancien conseiller principal de la Maison Blanche, Jared Kushner, et son adjoint, Avi Berkowitz ont été nominés dimanche pour le prix Nobel de la paix pour leur rôle dans la négociation de quatre accords de normalisation entre Israël et les pays arabes, dont le Maroc. Selon l’agence Reuters, Kushner et Berkowitz doivent leur nomination à l’avocat américain Alan Dershowitz, en sa qualité de professeur émérite de la Harvard Law School.

Kushner, qui est le gendre de l’ancien président américain Donald Trump, et Berkowitz, qui était l’envoyé de l’administration américaine au Moyen-Orient, ont été des figures clés dans la négociation d’accords entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, connus sous le nom d’«Accords d’Abraham».

Les accords ont été annoncés dans un délai de quatre mois entre la mi-août et la mi-décembre et ont constitué les percées diplomatiques les plus importantes au Moyen-Orient en 25 ans alors que la région se prépare à une confrontation prolongée avec l’Iran, rappelle Reuters.

Dans un communiqué de presse, Jared Kushner a déclaré qu’il était honoré d’être nominé pour le prix, qui sera décerné en octobre.

Donald Trump a quitté ses fonctions le 20 janvier sur fonds de controverse, ce qui «pourrait avoir un impact sur le fait que ses assistants obtiendraient le prix Nobel», estime la même source.