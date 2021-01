CHAN 2021 : Le Maroc surclasse la Zambie et affrontera le Cameroun en demi-finales

La sélection nationale des joueurs locaux ont validé son billet pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football, qui se tient au Cameroun, au terme de sa large victoire dimanche face à la Zambie (3-1) sur la pelouse du stade de la Réunification à Douala.

Les Lions de l'Atlas ont pris de court les Chipolopolos dès l'entame de la rencontre en ouvrant le score grâce à un but de Soufiane Rahimi (2è) avant que Mohamed Ali Bemammer ne double la mise (8è) six minutes plus tard.

Réduits à dix après l'expulsion de Zachariah Chilongoshi (20è), les Zambiens ont concédé un troisième but inscrit sur un penalty par le capitaine de la sélection Ayoub El Kaabi (39è).

A dix minutes de la fin de la rencontre, les hommes de Micho Sredojevic ont réduit le score (80è) sur un but de Moses Phiri profitant d'une erreur défensive côté marocain.

En demi-finale, les hommes de Lhoussine Ammouta croiseront le fer avec la sélection camerounaise qui a validé son billet après avoir pris le dessus samedi sur République démocratique du Congo (2-1).