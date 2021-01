Zineb El Rhazoui et Aminatou Haidar nominées pour le Prix Nobel de la paix

Ancienne journaliste de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, la Franco-marocaine Zineb El Rhazoui fait partie des nominés pour le Prix Nobel de la paix cette année, dans la thématique de la liberté d’information. Personnalité médiatique en France, la journaliste et écrivaine a été au cœur de polémiques, ces dernières années, pour ses propos envers l’islam et l’islamisme, essuyant les critiques pour être perçue comme proche de l’extrême droite. En novembre 2019, elle a appelé sur la chaîne CNews au recours aux balles réelles contre les jeunes des quartiers populaires, dans un contexte de violences à Mantes-la-Jolie.

Zineb El Rhazoui a par ailleurs été nominée, au même titre que le Comité américain pour la protection des journalistes, le site d’information Hong Kong Free Press, le Réseau international de vérification des faits basé aux Etats-Unis et ainsi que Reporters sans frontières (RSF), selon une enquête de Reuters. L’agence de presse indique que la liste des nominations inclut aussi la militante pro-Polisario Aminatou Haidar, présidente du Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’Homme (CODESA), pour sa campagne indépendantiste en faveur de la création d’une république au Sahara occidental.

Reuters, qui a pu consulter les noms proposés, ajoute que parmi plusieurs nominations de défenseurs des droits humains, on retrouve l’avocat et activiste russe Alexeï Navalny ou encore la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Des instances onusiennes ont également été proposées, comme l’agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour son programme COVAX, qui défend l’accès équitable aux vaccins contre le nouveau coronavirus dans les pays pauvres.

La même source fait savoir que l’ancien président américain Donald Trump est lui aussi nominé, de même que l’OTAN, la Station spatiale internationale (SSI) relevant de la NASA et le Mouvement scout international.

Les dépôts et propositions de candidature au Prix Nobel de la paix se clôturent ce dimanche 31 janvier, tandis que le nom des lauréats sera dévoilé en octobre prochain.