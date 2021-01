Covid-19 : Johnson & Johnson annonce un vaccin efficace à 66%

Photo d'illustration / Ph. Cheryl Gerber - Johnson & Johnson via AP

L’Américain Johnson & Johnson (J&J) a annoncé, vendredi 29 janvier, avoir développé un vaccin d’une efficacité globale de 66%. Sa protection contre les formes sévères du nouveau coronavirus s’élève à 86% et à 100% pour les décès et les hospitalisations.

Fait notable, cette injection à dose unique serait également efficace (57%) contre la variante découverte en Afrique du Sud. A ce stade, J&J indique n’avoir relevé «aucun effet indésirable notable», à part «un peu de douleur au point d’injection» et une «fatigue pour quelques-uns».

Le vaccin à vecteur viral est de la même famille que celui développé par le Britannique AstraZeneca et le Russe Sputnik V. Sa conception a consisté à «insérer un fragment de l’ARN du SARS-CoV-2 dans un adénovirus inactivé, puis à injecter l’ensemble afin de laisser les cellules humaines produire l’antigène qui déclenchera la réponse immunitaire anti-Covid-19», explique le journal Le Monde.

Cette annonce a été rendue publique à l’issue de la troisième phase d’essais qui confirmerait «une solution simple et pratique pour le plus grand nombre, capable d’avoir un impact maximum pour mettre un terme à la pandémie de la Covid 19». Elle a été faire lors d’une conférence de presse téléphonique, qui a réuni deux cadres du groupe, le chef des National Institutes of Health (NIH) Francis Collins ainsi que le conseiller du président américain, Anthony Fauci.

J&J envisage un dépôt de demande d’autorisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration dans une semaine. «Un dépôt auprès de l’Agence européenne des médicaments est aussi imminent», fait savoir Le Monde, rapportant que le groupe a pris l’engagement de fournir «100 millions de doses au gouvernement américain d’ici à juin». Un préacheté en Europe prévoit l’acquisition de 200 millions de doses. Le Maroc était en pourparlers avec J&J mais aucune confirmation de commande n'a été officialisé par le gouvernement marocain.