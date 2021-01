Le Sahara absent des discussions entre Blinken et Faki

Antony Blinken a eu un entretien téléphonique avec Moussa Faki, ce vendredi. Les discussions entre le chef de la diplomatie des Etats-Unis et le président de la Commission de l’Union africaine ont porté «sur les moyens de renforcer les relations stratégiques entre les États-Unis d'Amérique et l'Union Africaine, à cet égard, le président Faki a réitéré ses félicitations au secrétaire Blinken et à l’administration Biden pour avoir réaffirmé leur attachement et leur engagement envers l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'Accord de Paris sur le climat, comme l'une de leurs premières décisions prises dès leur entrée en fonction», indique un communiqué de la CUA.

«Le président et le secrétaire d'État sont convenus de travailler ensemble afin d'approfondir le multilatéralisme à travers la coopération internationale en général, et de renforcer le partenariat stratégique UA-USA particulièrement sur les questions relatives à la paix et à la sécurité, au changement climatique, à la sécurité sanitaire mondiale, à la démocratie et au commerce.»

Blinken a également félicité Faki de l’entrée en vigueur, le 1er janvier, de la zone de libre-échange continentale africaine, précise le Département d’Etat dans un communiqué.

La question du Sahara occidental n’a pas été mentionnée par les deux parties. Lors de son audition du 19 janvier devant la Commission des Affaires étrangères au Sénat, Antony Blinken, a annoncé que l’administration Biden prévoit d’accorder un intérêt particulier au continent. Il a d’ailleurs cité des crises secouant l’Afrique auxquelles son département prévoit de porter une attention particulière mais sans évoquer le différend territorial.