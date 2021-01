Diaspo #178: Kamal El Hajji, le guide touristique devenu premier sergent d’armes au Royaume-Uni

En décembre 2015, un groupe de députés britanniques a choisi Kamal El Hajji comme nouveau sergent d’armes de la Chambre des communes. L’annonce a été une étape importante dans son parcours et l’aboutissement d’un long voyage au départ du Maroc, il y a deux décennies.

Né à Essaouira, Mohamed Amal El Hajji, aujourd’hui Kamal El Hajji, a déménagé avec ses parents à Marrakech. Après le lycée et comme beaucoup d’autres jeunes de la ville ocre, il a opté pour l’industrie du tourisme.

En 1984, il s’installe à Tanger pour ses études à l’Institut supérieur international du tourisme (ISITT). Trois ans plus tard, il revient à Marrakech pour commencer sa carrière de guide touristique. «J’ai décidé ensuite de postuler pour un emploi chez la compagnie aérienne nationale marocaine Royal air Maroc», déclare El Hajji à Yabiladi.

Le diplômé en tourisme a travaillé comme personnel navigant commercial (PNC) jusqu’au début des années 1990. C’est à ce moment-là qu’il s’est décidé pour un deuxième changement de carrière. En 1992, Karim s’installe au Royaume-Uni pour s’ouvrir à d’autres opportunités professionnelles, différentes du tourisme et des transports.

«Quand je suis arrivé pour la première fois en Angleterre, je ne me suis pas laissé aller», raconte-t-il fièrement. En effet, après avoir travaillé comme inspecteur de la protection des revenus chez Transport for London, El Hajji a décidé de retourner aux études. «J’ai rejoint l’Université de Londres, où j’ai étudié la gestion de la sécurité», se souvient-il. Ce diplôme l’a aidé à trouver un emploi au ministère de la Justice. «J’ai commencé comme responsable de la sécurité et je supervisait principalement la sécurité des hauts fonctionnaires venus de l’étranger, étant donné que je parle trois langues», précise-t-il.

Honoré par la reine d’Angleterre

El Hajji a travaillé pendant dix ans au ministère. Durant ces années, il a gagné la confiance et le respect des fonctionnaires britanniques. En 2010, il a été nommé chef du Front of House et des relations VIP au ministère de la Justice.

Son travail et son dévouement ne sont pas passés inaperçus au palais de Buckingham. C’est ainsi qu’en 2014, il apprend qu’il sera décoré par la reine d’Angleterre. El Hajji a reçu la Médaille de l’Empire britannique, une distinction décernée pour un service civil ou militaire méritoire digne de reconnaissance par la Couronne.

Il confie que «c’était une distinction qu’[il n’aurait] jamais rêvé de recevoir». Le jour de cette annonce a été pour lui «une journée inoubliable», dont il reste particulièrement fier encore aujourd’hui. Avec sa famille, El Hajji a assisté à la cérémonie de remise des prix lors de la Garden-party annuelle de la reine, en mai 2015. «J’étais très fier d’être là, non seulement en tant que responsable de la sécurité britannique, mais aussi en tant que Marocain (…) et quand j’ai salué Sa Majesté la Reine, je l’ai fait en tant qu’Anglo-marocain», a déclaré El Hajji, qui a également été décoré par l’ambassadrice du Maroc au Royaume-Uni cette année-là, par Lalla Joumala Alaoui.

Le premier sergent d’armes marocain du Royaume-Uni

Après cette expérience passionnante, El Hajji a quitté le ministère de la Justice pour de nouvelles responsabilités. En 2015 également, il est devenu le premier musulman, marocain et arabe à assumer le rôle historique de sergent d’armes, qui remonte à 1415.

Sa mission consiste au maintien de l’ordre dans la Chambre des communes, les salles de comité et les espaces publics. Vêtu d’un uniforme traditionnel et portant une épée, El Hajji s’est acquitté également de tâches cérémonielles, comme «porter la masse pendant la procession du Président» à l’entrée de ce dernier en salle, «avant le début de chaque session et pendant l’ouverture officielle au Parlement».

«J’ai adoré mon travail au Parlement et j’étais fier d’être marocain à la Chambre des communes. J’y ai également rencontré des députés marocains venus visiter le parlement britannique.» Karim El Hajji

Tout en travaillant, les ambitions de Karim El Hajji ne se sont pas arrêtées là, car il a voulu continuer à apprendre et à se former. Il s’est alors inscrit pour un cours de théorie et de pratique diplomatiques et a décroché un nouveau diplôme, un an plus tard.

En juillet 2019, il a pris sa retraite de ses fonctions au Parlement, ce qui a été annonciateur d’un autre changement de carrière. Depuis janvier 2021, il représente le Royaume-Uni en tant qu’ambassadeur de la paix mondiale auprès de l’ONG World Peace Tracts. Grâce à ce nouveau poste, Kamal El Hajji espère pouvoir mettre à profit sa longue expérience et ses compétences pour promouvoir la paix dans le monde.