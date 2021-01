Maroc : En une semaine, Transparency a subi deux restrictions sur ses activités

Prévues les 21 et 28 janvier, deux activités organisées par Transparency Maroc n’auront finalement pas eu lieu comme prévu. Hier, l’antenne nationale de l’ONG a d’ailleurs prévu de présenter la partie de l’Indice de perception de la corruption 2020 qui concerne le royaume et qui a figuré, ce vendredi, dans le rapport mondial de l’association. Suivie d’ailleurs par la presse, cette rencontre censée être diffusée également en direct sur les réseaux sociaux a été difficile à relayer.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, Transparency Maroc se dit «surprise» par l’interdiction de cette rencontre ainsi que celle, prévue la semaine dernière, au sujet de la transparence budgétaire dans la gestion des deniers publics, à l’hôtel Ibis Rabat. L’ONG précise que «toutes les mesures nécessaires de prévention et de protection contre le Covid 19 ont été respectées», d’autant plus qu’il ne s’agit pas du premier événement de presse, tenu en présentiel malgré l’état d’urgence sanitaire en vigueur.

«Une demande de clarification a été adressée par l’association à la Wilaya de Rabat afin de motiver cette interdiction, à laquelle elle n’a reçu aucune réponse à ce jour, si ce n’est l’interdiction d’une deuxième rencontre sur l’indice de perception de la corruption 2020 qui devait être organisée ce jeudi 28 janvier 2021 au sein du même établissement hôtelier.» Transparency Maroc

L'ONG a marqué «sa désapprobation et sa profonde préoccupation face à ces interdictions ayant intervenu durant la même semaine». Elle s’interroge également «sur les raisons de cet abus de pouvoir qui confisque le droit de l’Association de se réunir et d’organiser des rencontres», conformément aux conventions internationales et à la constitution marocaine.