Covid-19 : Dr. Faid étrille la campagne de vaccination et affirme que «2/3 des Marocains ont été infectés»

Ses précédentes prophéties «scientifiques» sur le nouveau coronavirus ne se sont pas produites. Son discours sur l’éradication du virus lors du mois de Ramadan, au début de la pandémie, s’est avéré erroné, de même que ses prescriptions d'inhalation de vapeur de cannelle ou de clou de girofle capables «d’éliminer 70 à 80% du virus» SARS-CoV-2. Ancien chercheur au Département des sciences alimentaires et de la nutrition au sein de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à Rabat, Mohamed Faid en a remis une couche à la faveur du lancement de la campagne de vaccination.

Il y a trois jours, il a considéré que la situation épidémiologique dans les pays musulmans était bonne, remettant en doute la faisabilité et l'utilité d’une campagne vaccinale dans la région. Cette sortie sur un live Facebook est intervenue à la veille du lancement du processus vaccinal au Maroc. Hier, le roi Mohammed VI a d’ailleurs reçu la première dose d’injection devant les caméras, pour donner l'exemple et renforcer la mobilisation de la population.

«Deux tiers des Marocains ont été infectés par le virus !»

Le passage en direct de Mohamed Faid a été regardé par environ 380 000 personnes et partagé 32 000 fois. Célèbre pour ses conseils en nutrition, le docteur en transformation de produits agricoles s'est improvisé épidémiologue-virologue. Faisant fi des données de l’Organisation mondiale de la santé et des autorités sanitaires nationales, il a déclaré que la première souche du virus «s’est éteinte» pour devenir un «virus normal», qui ne constitue pas une menace.

Par des estimations dont la méthodologie aussi originale qu’erronée, il a affirmé que «9 millions de Marocains étaient infectés par le virus», ajoutant que les chiffres officiels «le confirment». Au niveau du ministère de la Santé du Maroc, les cas suspects mais dont le test PCR est négatif sont publiés quotidiennement. Mohamed Faid les considère pourtant comme cas Covid+. «Quatre millions et demi sont écartés, un demi-million sont guéris, plus les cas positifs : nous avons atteint à peut près 9 millions de personnes dont les analyses confirment leur infection au virus», assure-t-il dans une étrange addition. Mieux encore, il se lance dans des estimations au doigt mouillé : «un demi-million n’est pas le nombre exact des guérisons, mais plutôt 3 millions de Marocains qui se sont pris en charge seuls.» Quelques minutes après avoir parlé de l’infection de 9 millions de Marocains, il a calculé qu'au «mois d’octobre, plus des deux tiers de la population était porteuse du virus, donc le virus a désormais infecté toute la population».

Mohamed Faid a estimé que la situation des pays arabo-musulmans était bonne par rapport à la Grande-Bretagne, à la France etc, attribuant cela aux «méthodes de traitements naturels et traditionnels, riches par des connaissances sur lesquelles on peut compter en cas de détresse».

Une remise en question des vaccins

Place ensuite aux vaccins que «les pays se précipitent d’acquérir à travers le monde». Dans ce sens, il a remis en question l’efficacité des vaccins produits par les grands laboratoires internationaux, déclarant que «personne n’est en mesure de répondre si oui ou non il faut se faire vacciner».

«Il faut être fou pour réponde à cette question. C’est votre responsabilité personnelle que vous devriez assumer complètement (...) Un groupe de pays essaie d’induire les gens en erreur. Au lieu d’expliquer qu’est-ce que le vaccin lui-même, ils discutent si tel vaccin est meilleur que tel autre.» Mohamed Faid

Dans la vidéo, qui a duré plus d’une heure, le spécialiste autoproclamé a estimé que «nous ne pouvons pas simplement décider du jour au lendemain et annoncer la date de vaccination». Pour lui, «c’est inacceptable» et «tous les vrais chercheurs et experts feront des sorties dans tous les pays et au Maroc aussi, parce que certaines choses qui émergeront les forceront à le faire». Il restera mystérieux sur ce point et n'en dira pas d'avantage.

Mohamed Faid estime aussi que certaines personnes parlent du vaccin avec «ignorance». «Il y a ceux qui parlent du vaccin comme on parle de celui contre la rougeole ; ici nous réalisons leur ignorance totale, et ceux qui compare la campagne vaccinale contre le nouveau coronavirus à toutes les autres précédents, alors que la vérité émergera d’ici cinq ou dix ans», prophétise-t-il à nouveau. «Vous saurez que ce que vous avez dit est faux, alors j’essaie de m’éloigner des discours sur le vaccin et je ne parle pas dans le vide. Je sais comment les choses se font. Le virus lui-même reste encore un mystère», a averti Mohamed Faid.

«Il y a ceux qui disent que lorsque le vaccin est injecté, il produit des anticorps. Dans ce cas, pourquoi les personnes déjà infectées par le virus n’ont pas produit d’anticorps lorsqu’elles ont été vaccinés?»

«Je sais ce que vous ne savez pas»

Dans cette longue intervention, Mohamed Faid a tenu à valoriser sa propre personne en s'incluant parmi la communauté scientifique spécialisée en médecine. «En tant que chercheurs, nous ne remettons pas en question le vaccin ou la vaccination d’un point de vue scientifique, mais il doit y avoir une certaine crédibilité, de la transparence et de la responsabilité», a-t-il souligné.

«Un ensemble de sujets doit être discuté avant le début du processus de vaccination. Depuis le mois de mars, rien n'a été fait. On nous a révélé seulement le nombre d’infections et de décès, puis on nous annonce d’un coup le processus de vaccination. Les choses ne se font pas comme ça. Il y en a qui n’ont pas pris conscience de la dangerosité de la situation», a-t-il plaidé. Mélangeant foi, géopolitique et médecine il a enchainé avec conviction : «Nos cœurs sont connus de Dieu parce que nous savons où vont les choses, et vous verrez dans les années à venir, nous souffrirons d’un véritable colonialisme scientifique. Nous serons scientifiquement colonisés par les pays producteurs de vaccins.»

Enfin, concernant les nouvelles souches du virus, Mohamed Faid a affirmé que d’autres variantes apparaîtront en mars, avril, mai, juin et juillet… Ces «conseils» ont trouvé une grande résonance sur les réseaux sociaux. Un match s'est joué entre partisans et en critiques qui réclament des poursuites judiciaires pour mise en danger d'autrui.