Covid-19 : La campagne de vaccination lancée dans toutes les régions du Maroc

Ville la plus touchée par la pandémie du nouveau coronavirus depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, Casablanca a connu une importante mobilisation, dans cette première journée de la campagne nationale de vaccination.

A Hay Hassani, cette première phase cible 3 200 agents en ligne de front, selon la gouverneure de la préfecture, Khadija Benchouikh. Dans cette étape initiale, l’opération vise au niveau préfectoral les fonctionnaires du ministère de la Santé âgés de 40 ans et plus, le membres des différents services de sécurité âgés de 45 ans et plus, ainsi que 15 890 personnes de 75 ans et plus. A cet effet, cinq unités mobiles ont été mises à la disposition des populations cibles.

Trois points fixes sont par ailleurs dotés des équipements nécessaires et de machines de froid, pour l’accueil de personnes âgées dans des salles couvertes à Hay Hassani, Oulfa et Lissassfa. Une commission préfectorale devra mobiliser les ressources humaines et logistiques, pour vacciner progressivement près de 400 000 personnes de plus de 17 ans.

Un intérêt particulier porté aux zones les plus touchées par la pandémie

Marrakech-Safi fait aussi partie des régions qui ont été considérablement touchées par la crise sanitaire, depuis le début de la pandémie. La campagne y a commencé dès jeudi soir, avec une première injection administrée à dix professionnels du secteur de la santé, au cours d’une cérémonie tenue dans le respect des mesures de distanciation.

La direction régionale de la santé Marrakech-Safi a mobilisé en tout 435 stations de vaccination, 790 unités mobiles et 459 équipes médicales spécialement formées pour cette opération. A Marrakech-Safi, la population ciblée est estimée à 3,077 millions d’habitants, soit 80% de la population de plus de 18 ans.

Auprès de la délégation provinciale d’Errachidia, la décision a été portée sur une vaccination graduelle, qui priorisera le milieu urbain et les zones ayant enregistré un grand nombre de cas positifs de la Covid-19, pour s’étendre ensuite à l’ensemble du territoire.

Le personnel de santé également prioritaires

Jeudi soir, la campagne a été lancée par une cérémonie dans les mêmes conditions à Tanger aussi, avec la vaccination de dix cadres médicaux, infirmiers et administratifs relevant du ministère de la Santé, annonçant le démarrage effectif de l’opération vendredi. A Fès également, la direction régionale de la santé (DRS) a lancé, jeudi soir, la vaccination des professionnels du secteur médical. Au total, 39 centres sont mis à la disposition pour mener à bien l’opération. Celle-ci mobilise aussi 2 500 professionnels.

Dans la région de l’Oriental, le début de l’opération s’est fait à l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de Santé (ISTIS) d’Oujda, avec les premières vaccinations des professionnels âgés de plus de 40 ans. Dans l’ensemble, 43 centres de vaccination sont mobilisés dans le cadre de la première phase au niveau régional. Ces unités se répartissent sur les préfectures d’Oujda-Angad où six centres sont en place, Berkane (5), Nador (7), Driouch (3), Guercif (4), Taourirt (6), Jerada (6) et Figuig (6).

A Béni Mellal-Khénifra, la cérémonie de lancement, jeudi soir, s’est tenue à l’hôpital régional de Béni Mellal, avec la première vaccination de 12 professionnels de Santé, y compris le directeur régional. 387 équipes de vaccination au niveau de la région sont accompagnée par le personnel médical et infirmier formé pour l’opération.

L’opération a été lancée avec la participation de premiers groupes de professionnels de santé également à Ouarzazate, à Essaouira, à Rabat-Salé-Kénitra, Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Es Sakia El Hamra et à Guelmim-Oued Noun, informe la MAP.