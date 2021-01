Covid-19 : L’Agence européenne du médicament autorise le vaccin AstraZeneca... même pour les 65 ans et plus

L’Agence européenne des médicaments a autorisé, ce vendredi 29 janvier, la mise sur le marché du vaccin développé par AstraZeneca contre le nouveau coronavirus, pour une utilisation saine chez les 18 ans et plus. Le comité des médicaments à usage humain au sein de l’instance a ainsi évalué les données sur la qualité, la sécurité et l’efficacité de cette composition, qui répond aux normes de l’Union européenne.

«Avec ce troisième avis positif, nous avons encore élargi l’arsenal de vaccins disponibles pour les Etats membres de l’UE pour lutter contre la pandémie et protéger leurs citoyens», a déclaré Emer Cooke, directeur exécutif de l’Agence sur la plateforme de l’institution. Les résultats analysés à cet effet ont été dressés sur la base des essais au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud sur un total de 24 000 personnes. La plupart des participants bénévoles avaient entre 18 et 55 ans.

De ce fait, l’Agence note qu’«il n’existe pas encore suffisamment de résultats chez les participants de plus de 55 ans pour fournir un pourcentage d’efficacité du vaccin». Cependant, une protection efficiente n’est pas à écarter, selon l’instance qui évoque «une réponse immunitaire observée dans ce groupe d’âge et basée sur l’expérience avec d’autres vaccins».

Sans aller jusqu’à proscrire le vaccin d’AstraZeneca de manière préventive et par anticipation à d’éventuels effets secondaires sur les personnes âgées, l’agence n’évoque pas en détails le degré de réponse immunitaire chez cette catégorie. La veille, la commission de la vaccination de l’Institut Robert Koch en Allemagne a choisi de ne pas recommander cette injection aux plus de 65 ans, face au manque de données scientifiques tenables sur les risques ou l’innocuité des injections chez les seniors.

La même autorité vaccinale allemande a réitéré vendredi sa recommandation, prenant le contre-pied du régulateur européen.