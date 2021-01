Le comédien marocain Bachir Skirej emporté par la Covid-19

Le comédien et acteur marocain Bachir Skirej est décédé, jeudi, des suites de complications liées à son infection au nouveau coronavirus.

Le défunt est décédé à Orlando, en Floride, où il vivait avec son épouse. Il a contracté le Covid-19, soigné chez lui, sa santé s'est détériorée et a été transféré à l'hôpital.

Bachir Skirej, né en 1939 à Tanger, fait partie des grandes figures marocaines du théâtre, du cinéma et de la télévision. L'une de ses œuvres les plus célèbres où il s'est distingué par son jeu d'acteur est "Les amours de Hajj Mokhtar Soldi", "Lalla Hobi" et "A la recherche du mari de ma femme".