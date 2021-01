Tétouan : Sept arrestations pour trafic de drogue, enlèvement et demande de rançon

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Tétouan ont procédé, mercredi et jeudi, sur la base d'informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l'interpellation de sept personnes pour leur implication présumée dans une affaire d'enlèvement, séquestration, demande de rançon et trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.

La police judiciaire de Tétouan avait ouvert une enquête sur fond d'une plainte déposée par une personne accusant les suspects d'avoir enlevé son fils et exigeant une rançon, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, notant que les recherches techniques et investigations sur le terrain ont permis d'identifier six des mis en cause et les appréhender à Tétouan et à Martil.

Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que le mobile de la perpétration de ces actes criminels est le règlement des comptes entre les réseaux de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, précise la DGSN. Il a été procédé à la localisation du lieu de séquestration de la victime dans un complexe touristique local, et qui a été arrêtée à son tour pour son implication présumée dans des affaires de drogues.

Les sept mis en cause, âgés de 27 à 40 ans, dont l'un est recherché au niveau national pour enlèvement et séquestration, ont été placés en garde à vue.