Covid-19 : L’Union africaine a commandé 670 millions de doses de vaccin

L'Union africaine (UA) a obtenu 400 millions de doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca, a déclaré jeudi un responsable de la santé, dans le but de vacciner 60% de la population du continent sur trois ans, selon Reuters.

John Nkengasong, directeur de l'organisme de contrôle et de prévention des maladies de l'UA, a déclaré lors d'un briefing en ligne qu'en plus des 270 millions de doses précédemment sécurisées, le bloc recevra 400 millions de doses du Serum Institute of India (SII).

Le vaccin AstraZeneca est l'option la moins chère et l'une des mieux adaptées aux systèmes de santé africains. Il ne nécessite pas de stockage à des températures ultra-basses comme le vaccin de Pfizer-BioNTech.

Indépendamment des efforts de l'UA, l'Afrique doit recevoir environ 600 millions de doses de vaccins cette année via le programme COVAX codirigée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les autorités sanitaires espèrent vacciner environ 30 à 35% des Africains cette année, pour passer à 60% d’ici deux à trois ans. L'UA a déclaré que les vaccins commandés seront répartis équitablement en proportion de la population de chaque pays.

Bien que le COVID-19 n'ait pas frappé l'Afrique aussi durement que certains experts l'avaient craint, les disparités de richesse, les difficultés logistiques et le «nationalisme vaccinal» des pays développés fragilisent les pays du continent le plus pauvre du monde. Alors que les nations les plus riches ont démarré leurs campagnes de vaccination de masse, l'Afrique et ses 1,3 milliard d’habitants est à la marge de cette dynamique.