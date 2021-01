Covid-19 : Le vaccin de Sinopharm Pékin soumis au contrôle de l’OMS mais pas celui de Wuhan

A la date du 25 janvier 2021, le calendrier des contrôles des vaccins contre le nouveau coronavirus, publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), indique que la formule injectable développée par les laboratoires du Chinois Sinopharm à Wuhan n’est toujours pas soumise à l’approbation de l’institution onusienne. Cette grille accessible sur les plateformes de l’organisation détaille l'ensemble des vaccins en cours d’examen.

Il s’agit notamment du Covishield, développé par le Serum Institute of India sous licence d’AstraZenenca / Université d’Oxford et acquis par le Maroc pour le lancement de sa campagne nationale de vaccination. L’évaluation est à ses dernières phases et la date d’approbation anticipée est fixée à la mi-février, signifiant qu’elle a déjà rempli la majeure partie des critères d’efficacité et d’innocuité. Il en est de même pour la version du vaccin chinois de Sinopharm, développée par Pékin est prévue d’être autorisée d’ici début mars. L’étude du dossier relatif à celle Wuhan reste au point mort, car non-soumise par le laboratoire.

Cette situation pourrait expliquer le retard de livraison pour le Maroc, alors que le royaume a participé aux essais cliniques de la troisième phase d’expérimentation du vaccin développé à Wuhan. Au niveau national, les données ont montré des indicateurs positifs quant à l’efficacité ou le risque de ces injections. Mais ce vaccin n'a toujours pas vu le bout du tunnel.

Les démissions au sein de la direction de Sinopharm ont d'ailleurs sanctionné une situation de tension avec les autorités chinoises. D'ailleurs, elles n’ont toujours pas autorisé la version Wuhan du vaccin, optant uniquement pour celle de Pékin, que Rabat a fini par acquérir mercredi.