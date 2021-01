Al Haouz : Le président par intérim d'une commune poursuivi pour détournement de fonds

Le juge d'instruction chargé des crimes financiers à la Cour d'appel de Marrakech a déféré, mercredi, devant la chambre criminelle de première instance du même tribunal, le président par intérim de la commune rurale Aït Sidi Daoud (province d’Al Haouz) et trois entrepreneurs. Ils sont poursuivis pour gaspillage et détournement de fonds publics pour des faits datant de 2017 et 2018.

Mohamed El Ghalloussi, président de l'Association marocaine pour la protection des biens publics (AMPBP), a expliqué dans une déclaration à Alyaoum 24 que le président par intérim a été nommé en octobre 2017 à la tête de ladite commune rurale après l’arrestation du président élu et sa destitution. Une mission qu’il assure jusqu’à avril 2018, date de l’élection d’un nouveau président. Ce dernier a déposé une plainte contre son successeur ainsi que contre les trois entrepreneurs, pointant du doigt le déboursement d'énormes sommes d'argent pendant le précédent mandat.

L’associatif a affirmé que l’argent public a ainsi été dépensée pour des achats liés à l'acquisition de fournitures de décoration et des dépenses en nourriture même si la commune n'a assisté à aucune manifestation ou occasion pendant ladite période. L’argent a également été dépensé pour l'acquisition de fournitures scolaires et des dépenses importantes en carburant, pour l'entretien des voitures et des machines appartenant à la commune et de l'achat de matériel et fournitures des bureaux.

Selon la même source, le dossier sera présenté à la chambre criminelle de première instance au cours de la deuxième semaine de février, au milieu des demandes des militants de sanctionner sévèrement les crimes liés aux deniers publics.