Le nouveau secrétaire d'État américain salue les accords de normalisation avec Israël

Le nouveau secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est entretenu, mercredi, avec le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi, dans le cadre de ce premier entretien de haut niveau gouvernemental entre la nouvelle administration américaine et Tel Aviv. «Les deux responsables ont notamment évoqué l'étendue de la paix dans la région et la menace iranienne», écrit le média israélien i24News.

Antony Blinken a ainsi «salué les Accords d'Abraham qui ont été signés ces derniers mois entre Israël, les Emirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc», ajoutant qu'«il est dans l'intérêt des Etats-Unis de poursuivre ce processus, également sous l'administration Biden». Selon le communiqué du Département d'État américain, les deux responsables «ont salué la relation unique entre Israël et les États-Unis, et ils ont convenu que les deux pays travailleront en coopération face à tous les défis auxquels ils seront confrontés».

«Notre engagement en faveur de la sécurité d'Israël est sacro-saint, et j'ai hâte de travailler avec le Ministre des affaires étrangères et d'autres pour atteindre nos objectifs communs», a indiqué le nouveau secrétaire d'État américain sur son compte Twitter après cet entretien téléphonique.

Great speaking with @Gabi_Ashkenazi today to discuss the steadfast partnership between the U.S. and Israel. Our commitment to Israel’s security is sacrosanct, and I look forward to working with the Foreign Minister and others toward our common goals.