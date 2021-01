Maroc – Etats-Unis : Un programme de 161 MDH pour le développent de Beni Mellal-Khénifra

L’ambassade américaine au Maroc, à travers l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et en partenariat avec la Wilaya et le Conseil régional de Beni Mellal-Khénifra a inauguré un programme de près de 161 millions de dirhams (18 million de dollars), pour promouvoir un développement social inclusif, via des opportunités économiques pour les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap.

Le programme «Développement socioéconomique inclusif dans la région de Beni Mellal-Khénifra» (ISED) vise à soutenir la région dans la réalisation de ses priorités de développement, avec un «renforcement d’une gouvernance participative et l’amélioration des opportunités de croissance économiques et de création d’emplois», a indiqué un communiqué de l’ambassade.

Selon la même source, ce programme sur cinq ans sera mis en œuvre par «un consortium solide qui a été retenu après un processus sélectif. Le consortium est dirigé par Family Health International 360, et inclus FSVC/LixCap, l’Université de l’Etat du Mississippi et l’association locale AIDECA».

L’inauguration du programme se tiendra à la Wilaya de Beni Mellal avec Khatib El Hebil, Wali de la région, Brahim Moujahid, président du Conseil régional et en présence de David J. Greene, chargé d’affaires auprès de l’ambassade des Etats Unis au Maroc. La rencontre se tiendra aussi en présence des acteurs régionaux du secteur privé, de l’Université, de la formation professionnelle, ainsi que des départements ministériels et la société civile.