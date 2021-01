Agriculture : La Corse fera-t-elle à nouveau appel aux ouvriers marocains ?

Les agriculteurs corses envisageraient «sérieusement» de faire à nouveau appel à des ouvriers marocains spécialisés pour assurer la récolte de leurs productions, alors que la crise sanitaire perdure. «Le projet de 2 vols direct entre l'Aéroport de Casablanca Mohammed V et celui de Bastia-Poretta, très sérieux pour certains exploitants, est à l'étude», écrit France Bleu ce jeudi.

Le média français explique que les maraîchers, les producteurs de fruits d'été et les viticulteurs sont sollicités en ce moment pour recenser leur besoin en personnels. Des discussions sont également en cours avec la préfecture et la Chambre d'agriculture de Haute Corse pour voir dans quelles conditions ce pont aérien pourrait être mis en place s'il est établi que les besoins de main d'œuvre sont tels qu'il faille avoir recours, une nouvelle fois, à celle marocaine.

Pour France Bleu, le défi aujourd’hui serait administratif, car «il est impossible de faire venir un ouvrier et le faire passer d'une exploitation à l'autre». Mais la même source explique que «la seule possibilité serait de mettre en place un groupement d'employeur et de proposer du contrat de travail de 6 mois (maximum)».

En novembre dernier, les producteurs de clémentines en Corse se sont félicités de la contribution des saisonniers marocains qui ont «sauvé la récolte» de cette année, bien que l’«effet Covid» ait fait chuter les ventes de 20%. Un mois plus tôt, plus de 900 travailleurs agricoles marocains sont arrivés sur l’Île, à la faveur d'un protocole sanitaire et diplomatique «exceptionnel».

La pandémie du coronavirus et la fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne avaient mis un frein à l'arrivée des travailleurs saisonniers, notamment ceux en provenance du Maghreb qui représentent une part essentielle des saisonniers étrangers en France.