Desintox : Une société de sécurité a-t-elle alerté sur une «Guerre au Sahara» ?

Depuis quelques jours, des relais médiatiques du Polisario partagent abondamment une information selon laquelle une compagnie de sécurité, qu’ils qualifient de «plus grande au monde», a alerté sur la «Guerre au Sahara occidental». Selon eux, GardaWorld, société canadienne spécialisée dans la sécurité a mis en garde contre la situation dans la région, appelant les entreprises et les touristes à ne pas s’y rendre.

«La société a confirmé dans un communiqué que des échanges de tirs, d'obus de mortier et d'autres frappes d'artillerie ont lieu chaque jour le long de 2 700 kilomètres du mur marocain (…) La société de sécurité dit s’attendre à une intensification de la fréquence avec le déclenchement des manifestations dans les plus grandes villes du Sahara occidental et d’autres villes», écrivent les mêmes sources.

L’information a été ensuite reprise par plusieurs pages Facebook et profils pro-Polisario et partagée par la page Facebook de Radio Algérie Internationale, qui s’est contentée de qualifier GardaWorld de «société spécialisée dans la fourniture de solutions d'affaires et de services de sécurité dans le monde».

Guerre de communication

Cette information a ainsi servi comme élement de relance de la propagande du Front s’agissant de la situation sur le terrain. Mais en réalité, le communiqué de GardaWorld appelle seulement à la vigilance pour les personnes opérant au Sahara.

«Tenez-vous strictement à l'écart des zones proches de la zone tampon et évitez toutes les installations militaires, les convois de troupes et les concentrations de forces de sécurité.» GardaWorld

Dans son communiqué, la société insiste sur le respect des instructions des autorités locales, en particulier en ce qui concerne les zones de sécurité spéciales ou les zones militaire qui pourraient être déclarées lors de futures opérations» et d’«éviter toute manifestation».

Une mise en garde somme toute assez classique pour cette région, du même type que les conseils aux voyageurs émis par les ambassades. D'ailleurs, GardaWorld émet également des warnings dans plusieurs pays du monde, pour alerter notamment une manifestation des syndicats de la Santé au Maroc, des manifestations anti-mesures de précaution contre le coronavirus au Pérou ou des suspensions de service entre viles ou états, même lorsque le sujet reste loin de la sécurité.