Casablanca : Un corps sans vie extrait des décombres après l'effondrement d'une maison

Les autorités locales de Casablanca ont annoncé, mercredi soir, avoir extrait un corps sans vie de sous les décombres, après l'effondrement d'une ancienne maison à la médina de Casablanca, qui a provoqué l’effondrement partiel d’un bâtiment voisin.

Des recherches ont été menées, pendant plus de 10 heures après l'effondrement, par les pompiers et les agents des autorités locales, avec l'aide de bulldozers et de chiens dressés.

Dans un premier communiqué, les autorités locales de Casablanca ont rapporté hier que cette maison, inscrite sur la liste des bâtiments menaçant ruine, aurait été vide au moment de son effondrement. La même source a indiqué que les recherches lancées ont permis le sauvetage d'une personne.

Cet effondrement est le deuxième dans l’ancienne médina de la capitale économique. Vendredi 8 janvier, une personne a trouvé la mort et quatre autres ont été blessées, à différents degrés, suite à l'effondrement du toit d'un four traditionnel sis rue de Safi, du fait des fortes pluies qu'a connu la ville.