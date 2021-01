Ligue arabe : Réunion d'urgence des ministres des affaires étrangères le 8 février

Une réunion d’urgence des ministres arabes des Affaires étrangères se tiendra le 8 février prochain au Caire, sur demande de l’Égypte et de la Jordanie, pour discuter d’un certain nombre de questions liées à la sécurité arabe commune, a annoncé la Ligue des États arabes.

Le Royaume de Jordanie et la République arabe d'Égypte avaient présenté une initiative conjointe pour tenir une réunion d'urgence du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères le 8 février pour discuter de diverses questions importantes liées à la sécurité arabe commune, dont la question palestinienne et ses développements, a indiqué mercredi le Secrétariat général de la Ligue arabe dans un communiqué.

La demande de tenir la réunion intervient à la lumière des développements que connait la région et qui exigent une position panarabe qui protège la sécurité arabe, renforce la solidarité commune et réaffirme les constantes arabes concernant la question palestinienne, a ajouté la même source.

Selon le communiqué, Amman et Le Caire ont eu des concertations avec les autres membres de la Ligue arabe pour s'accorder sur l'importance d'atteindre ces objectifs et de travailler ensemble pour parvenir à des compromis et résoudre tout désaccord.